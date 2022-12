Strutture Turistiche Marsala: “Importante tenere unito il settore alberghiero provinciale”

Martedì 20 dicembre alle ore 17.30, presso il Complesso Monumentale di San Pietro, si è svolta la riunione dell’Associazione Strutture Turistiche per discutere dell’attuale situazione del Turismo in provincia di Trapani, con speciale riferimento al Comune di Marsala.

Il Presidente, Gaspare Giacalone, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per la concessione della sala al Complesso San Pietro, tutti gli intervenuti e ha presentato una scaletta sugli argomenti da trattare. Ha proseguito con un breve excursus sull’attività promozionale svolta dall’Associazione fin dalla sua nascita, sulla sua partecipazione a 4 Fiere a Milano (BIT) e 2 a Rimini (TTG) per promuovere il territorio. Inoltre, quest’anno l’AST parteciperà alla BIT e alla fiera di Utrecht sotto l’egida di Federalberghi Trapani.

Antonio Marino, presidente di Federalberghi Trapani, è intervenuto soffermandosi sulla necessità di mantenere unito tutto il settore alberghiero della Provincia, partecipando a più fiere di settore perché è in quella sede che si fanno gli incontri B2B nella Business Room, messa a disposizione degli operatori turistici. “E’ importante che anche il Comune partecipi a questi eventi in quanto la sua presenza ha un valore rilevante nella promozione del territorio”, si è detto. Alla riunione ha partecipato Alessandro Tarantino dell’Ufficio Stampa del Comune.

Anna Palmeri, neo consigliera regionale di Federalberghi, ha parlato del Distretto Turistico e delle sue problematiche mentre Aila Cosentino ha presentato l’Associazione di Extralberghieri FARE di cui lei è la referente per AST. Inserendosi, il Presidente Giacalone ha illustrato una richiesta specifica all’Amministrazione comunale perché venga superata la situazione di impasse tra il Comune e il Distretto Turistico a partire dal 1° gennaio 2023, in quanto per la Città di Marsala è importante tale servizio per lo sviluppo turistico del suo territorio.

Il consigliere AST Nicola Licari ha illustrato la richiesta all’Amministrazione Comunale sull’agio esattoriale per la riscossione della tassa di soggiorno pari al 10% ed un ulteriore 10% per interventi di decoro, di sicurezza e di risparmio energetico per quanti lo richiedano (allegata alla richiesta delibera di Consiglio del Comune di Palermo). Sul tema del decoro pubblico e dei rifiuti è intervenuto l’architetto Palmeri, che ha evidenziato le strategie messe in atto dall’Amministrazione comunale, attraverso l’uso di telecamere ed il sequestro di automezzi, e ha proposto di alfabetizzare i cittadini partendo dai giovani con video persuasivi sui social e specialmente su TIC TOC.

Appena pronto il progetto con i previsti oneri finanziari sarà presentato all’Amministrazione che si è dichiarata disponibile in precedenti riunioni a finanziarlo. A conclusione Nino Fardella, titolare di un noto B&B in Via Roma, ha ricordato che la riunione ha come spot “UNISCITI ALL’AST” esplicitando il concetto “Più siamo e più contiamo”. Tutto il lavoro svolto viene fatto da volontari, coordinati da un presidente che è da poco giunto ai suoi 50 anni di iscrizione all’Albo degli Ingegneri. La riunione si è conclusa con lo scambio di Auguri tra tutti gli operatori del settore presenti.