Il 30 settembre scorso, si è tenuto un tavolo tecnico indetto dalla Prefettura di Trapani a cui hanno partecipato gli enti interessati per definire le misure di protezione della popolazione volte a garantire l’incolumità delle persone che circolano sull’attraversamento provvisorio del fiume San Bartolomeo.

Al riguardo, è stato stabilito che l’attraversamento provvisorio del fiume sarà dotato di un sistema automatizzato di sensori, segnaletica di preavviso di chiusura in prossimità delle intersezioni con la viabilità alternativa, come stabilita dai comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, nonché barriere di chiusura a comando automatizzato.

Nella stessa riunione si è decisa la chiusura del Ponte per novanta giorni che adesso prosegue, con ordinanza sindacale, per altri 90 giorni fino al 29 marzo 2023 con le seguenti modalità: tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 alle ore 7:00 a decorrere dal 29/12/2022 e per i successivi novanta giorni fino al 29 marzo 2023- è vietata la circolazione a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni, nel tratto stradale costituito dall’attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo ubicato sulla SS 187 che collega il Comune di Castellammare del Golfo con quello di Alcamo.

La chiusura del Ponte, nelle ore serali e notturne quando si riduce la visibilità, è volta a garantire le condizioni di sicurezza, considerate le condizioni meteorologiche spesso avverse che potrebbero determinare eventi pericolosi per la vita delle persone, nel tratto stradale di attraversamento del corso d’acqua.