Dopo le intossicazioni, ripartono a gennaio le mense scolastiche di Alcamo

A partire dal 9 gennaio 2023, riparte ad Alcamo il servizio di refezione scolastica degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con le sezioni a tempo prolungato delle scuole Pirandello, Europa, Bernardo, Navarra dove era stato sospeso ad ottobre, a causa di alcuni episodi di tossinfezione.

“Il 9 gennaio, al rientro in classe dopo le vacanze di Natale, riparte il servizio mensa scolastico sia per il cibo cucinato che per quello veicolato dall’esterno di cui fruiscono i nostri bambini, gli insegnanti e il personale ATA – dichiarano il sindaco Domenico Surdi e l’assessore ai servizi scolastici Mario Viviano -. Il servizio sarà affidato temporaneamente, in attesa dell’affidamento definitivo, alla ditta Bitti di Castelvetrano; la nostra priorità è sempre quella di garantire la migliore qualità del cibo che viene somministrato nelle nostre scuole”.