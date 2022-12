Marsala: un uomo investito sulle strisce, portato d’urgenza in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13, un uomo è stato investito in centro, a Marsala. Sulla via Mazzini, N. S. noto barbiere della Città, di 77 anni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una vettura che sopraggiungeva, lo ha preso in pieno.

L’uomo è caduto malamente per terra e a causa dell’urto ha riscontrato problemi al collo e alla schiena, causati da rottura delle vertebre. Al momento si trova ricoverato all’ospedale del capoluogo siciliano, dove è stato trasportato con urgenza, in prognosi riservata.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.