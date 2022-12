Marsala Calcio Femminile: l’8 gennaio è Coppa Italia

Iniziano le festività natalizie e il Marsala Calcio Femminile, recentemente laureatosi Campione d’Inverno, ha come unico desiderio quello di allacciare gli scarpini e tornare in campo a confermare quanto dimostrato nella prima parte di stagione.

Per questo motivo, coach Valeria Anteri ha da pochi giorni radunato al proprio cospetto le azzurre a sua disposizione e fischiato, per la seconda volta, l’inizio della preparazione atletica per il consueto richiamo di fine dicembre fondamentale a scaldare i motori per la seconda parte di stagione in partenza l’8 gennaio 2023 alle 14.30 con il Ritorno, per il Triangolare A, di Coppa Italia d’Eccellenza Femminile in casa del Vigor CP.

Non sono però mancati piacevoli momenti nella grande famiglia del CF Marsala, che nella mattinata di sabato 17 dicembre, prima della sessione d’allenamento, ha riunito tutte le sue categorie, lo staff tecnico e i dirigenti della squadra lilybetana presso lo stadio comunale “Nino Lombardo Angotta’’ per la Benedizione di Natale officiata da Don Vincenzo Greco, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Massimo Grillo e l’Assessore allo Sport Giacomo Tumbarello.

Gli appuntamenti però non terminano qui, perché dopo la tradizionale cena di natale è in programma una partita di calcio a cui prenderanno parte anche le famiglie delle atlete azzurre, che da sempre sono vicine all’organico marsalese e alle quali la società vuole essere riconoscente festeggiando anche in loro presenza.