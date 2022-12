Marsala, Lo Curto spiega l’adesione di Eleonora Milazzo a Progettiamo e su Oreste Alagna…

“In ordine all’adesione al gruppo consiliare Progettiamo Marsala da parte della vice presidente del consiglio comunale Eleonora Milazzo, preciso che tale scelta è solo di natura tecnica e non politica, come la stessa ha avuto modo di chiarire nella sua dichiarazione nell’assise municipale”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, già deputata regionale, e prima dei non eletti nel collegio provinciale di Trapani per la lista Prima l’Italia-Lega.

“Il passaggio di gruppo è stato dettato dal fatto che l’Udc non ha più una componente politica né a livello regionale, né a livello nazionale. Questa decisione è stata concertata con il vice sindaco Paolo Ruggeri che ospita Eleonora Milazzo nel suo gruppo consiliare – dice ancora Lo Curto -. Per quanto riguarda l’assessore Oreste Alagna, al di là delle critiche strumentali mosse da alcuni consiglieri nella speranza di fare cassa, la sua presenza in Giunta è quanto mai solida ancorata al risultato della lista che ha permesso al sindaco Massimo Grillo di vincere e di non stravolgere oggi il patto elettorale a suo tempo siglato. Tant’è che il passaggio di gruppo di Eleonora Milazzo non disconferma il sostegno all’assessore Oreste Alagna”.