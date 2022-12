La Sicilia anticipa: i saldi inizieranno il 2 gennaio 2023

Nel resto del Paese via il 5 gennaio: i consigli delle associazioni dei consumatori

Sono arrivate le date ufficiali: i saldi su capi e accessori invernali inizieranno in tutta Italia il 5 gennaio 2023, tranne qualche eccezione (Basilicata e Sicilia il 2 gennaio e la Valle d’Aosta il 3).

Come riporta Confcommercio, nonostante il periodo di grande incertezza che stiamo vivendo, la stagione dei ribassi rimane sempre e comunque un momento molto atteso dai consumatori. Quindi niente sensi di colpa, farsi anche solo un piccolo regalo dopo Natale può essere la coccola per affrontare il nuovo anno con la giusta carica. In periodo di ribassi, capita spesso che dietro l’affare si possa nascondere una ‘mini truffa’. “Bisogna acquistare in modo responsabile senza farsi prendere dalla frenesia del momento – affermano le associazioni dei consumatori – Informarsi bene sul prezzo iniziale del capo prima dell’inizio dei saldi, per potere capire se sia realmente scontato oppure no. I capi acquistati devono essere di fine stagione, e non roba vecchia di anni.

Bisogna fare attenzione anche ai capi difettosi, e se conservate lo scontrino è vostro diritto cambiarli nel negozio in cui lo avete acquistato, anche in periodo di saldi. Altro consiglio utile è avere idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in un negozio, o fare navigazione sui siti e-commerce, per evitare di comprare cose inutili. Per lo shopping online è importante soprattutto verificare l’affidabilità del sito sul quale si acquista, facendo attenzione ai prezzi eccessivamente vantaggiosi. Anche l’associazione “Codici” è intervenuta sull’argomento:

“Le insidie maggiori riguardano l’e-commerce – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e questo perché quando si fanno acquisti online spesso si va di fretta. È più facile distrarsi, soprattutto quando si utilizza lo smartphone, perché magari nel frattempo si stanno facendo altre cose. E così, mentre si naviga su un portale di e-commerce oppure si scorrono gli annunci pubblicati su un social network, ci si sofferma soltanto sul prezzo, senza controllare chi è il venditore, se rispetta le condizioni generali di vendita, cosa dicono gli altri utenti nelle recensioni. L’attenzione viene catturata dai prodotti in offerta, dalle promozioni a tempo. Ecco, è bene diffidare dai super sconti. Prima di procedere al pagamento, è importante sincerarsi che il sito o il venditore siano affidabili, che il negozio sia reale e che le condizioni di pagamento siano sicure. Mai fornire dati personali e non cliccare su link contenuti in messaggi o e-mail che annunciano la vincita di un fantomatico concorso a premi o promettono l’acquisto di un prodotto ad un prezzo vantaggiosissimo. Soprattutto in questi giorni, segnati dalla corsa ai regali, si va di fretta. Meglio, invece, procedere con calma e controllare prima di fare un acquisto, perché quello che sembra un affare potrebbe rivelarsi una fregatura”.