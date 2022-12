“2006”, l’italiano medio raccontato nel nuovo singolo di Luca Muscarella & AD1

Il 16 dicembre è uscito il nuovo singolo di Luca Muscarella assieme alla sua band AD1. Il titolo è “2006” ed anticipa l’uscita di altri 3 singoli distribuiti tra gennaio e aprile 2023.

“2006” è il quarto singolo del cantautore marsalese con gli AD1 (ASCOLTA QUI)

GUARDA IL VIDEO:

Il titolo è un rimando al mondiale di calcio vinto dalla nazionale italiana nel 2006; l’evento viene usato come simbolo a favore della narrazione che descrive “l’italiano medio” come troppo concentrato nelle futili questioni sportive, che progressivamente si disinteressa e si allontana dai dibattiti riguardanti tematiche sociali, che alla visione di un ipotetico problema preferisce “voltarsi e far finta di nulla”.

Non a caso il singolo esce durante lo svolgimento dei Mondiali in Qatar del 2022, edizione che in Italia verrà ricordata come particolarmente controversa, a causa delle evidenti lontananze nell’ambito dei diritti civili mostrate dal Qatar proprio nei metodi di preparazione e gestione del campionato mondiale. Oltre la metafora calcistica, nel testo vengono affrontate altro tipo di tematiche, come ad esempio quelle riguardanti la discriminazione e l’emarginazione, temi che si confermano particolarmente sentiti dal cantante e leader Luca Muscarella.

Musicalmente 2006 mostra due facce: la prima, quella delle strofe, è di chiara ispirazione hip hop, con sintetizzatore, basso e batteria che sorreggono imperterriti la voce fino al momento in cui questa esplode insieme a tutta la band nei ritornelli, mostrando la seconda faccia del brano, quella rock.