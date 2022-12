Trapani, eletta la nuova segretaria provinciale della Cgil

Si è concluso con l’elezione della segretaria generale della Cgil di Trapani il X Congresso provinciale della Cgil “Il lavoro crea il futuro”.

Con quarantuno voti favorevoli e due astenuti, Liria Canzoneri è stata confermata segretaria generale della Cgil di Trapani alla presenza di Emilio Miceli della segretaria nazionale della Cgil e di Angela Biondi, della segreteria regionale della Cgil Sicilia.

Liria Canzoneri, 55 anni, di Alcamo e trapanese di adozione dal 1990, entra a far parte della Cgil nel 1987. Tra i ruoli ricoperti dal 2013 al 2021 è stata direttrice provinciale del Patronato Inca Cgil.Nel 2021 l’assemblea generale l’ha eletta segretaria generale della Cgil, subentrando a Filippo CutronaIeri 20 dicembre la conferma alla guida della Cgil di Trapani al X Congresso provinciale.La situazione politica nazionale e internazionale, la guerra in Ucraina, la crisi economica, il lavoro e la disoccupazione nel trapanese, i giovani, le donne, i settori economici e produttivi nevralgici per il territorio, il patrimonio culturale e ambientale, il turismo e le attività a esso connesse, la transizione ecologica, la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’affermazione della legalità sono stati tra i temi al centro della relazione programmatica della segretaria generale Liria Canzoneri.

“In provincia di Trapani – ha detto la segretaria Canzoneri – gli effetti della crisi stanno aggravando le condizioni di svantaggio strutturale legate anche all’insularita’. Nella nostra terra tutto ha un costo maggiore: i trasporti passeggeri e merci ne sono un esempio, ma anche il costo delle materie prime. Ciò incide sulla capacità del territorio di attrarre investimenti e creare nuova occupazione. A ciò si aggiunge la carenza e il mancato ammodernamento delle infrastrutture, la farraginosa burocrazia e l’illegalità diffusa”.”Il lavoro crea il futuro” questo il tema conduttore dei lavori del X Congresso provinciale.

La nostra provincia sconta un tasso di disoccupazione giovanile del 24 per cento, un dato fortemente disallineato rispetto a quello nazionale ed europeo.

Secondo i dati Istat in provincia di Trapani i salari sono inferiori alla media nazionale e si riducono ulteriormente nel caso di giovani, donne e immigrati. A parità di titolo di studio, inoltre, si riduce la possibilità di occupazione delle donne e la loro permanenza nel mondo del lavoro.

Se vogliamo cambiare il trend – prosegue – occorre attuare un piano straordinario per il lavoro rivolto ai giovani e alle donne, capace di contrastare il lavoro nero, il caporalato, la precarietà dei contratti a tempo determinato, interinale, somministrati, di apprendistato, utilizzando le risorse del programma GOL previste nella missione 5 componente 1 del PNRR per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro”.

Ampio spazio al contrasto alla mafia e all’affermazione e al rispetto della legalità.”E’ necessario – ha detto – la segretaria generale Libia Canzoneri – che gli investimenti per la ripresa dell’economia siano accompagnati dagli investimenti sulla sicurezza sul lavoro. La competitività delle aziende non può avvenire attraverso la riduzione del costo del lavoro, della sicurezza e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, ne il profitto puo’ essere recuperato aumentando i carichi, le ore e l’organizzazione del lavoro a discapito delle condizioni di sicurezza. Occorre diffondere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, promuovendo la formazione dei lavoratori, incoraggiando l’uso degli strumenti tecnologici utili a prevenire gli infortuni e le malattie professionali”.A comporre la segreteria sono sati chiamati Daniela Milana, Anselmo Gandolfo ed Enzo Palmeri.