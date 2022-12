Gli auguri dell’Amministrazione marsalese in tre iniziative (ma nessuna conferenza stampa di fine anno)

Sono due gli appuntamenti programmati dall’Amministrazione comunale di Marsala per rivolgere gli auguri in occasione delle prossime Festività.

Domani, giovedì 22 dicembre, a Palazzo Fici, il “Pranzo della Fraternità” con gli indigenti, organizzato in collaborazione con le Caritas parrocchiali e le Associazioni che aderiscono al “Tavolo della Pace”.

Venerdì 23 dicembre, nella mattinata, il sindaco Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano augureranno buone feste ai dipendenti comunali, sia nella sede centrale che in quelle periferiche. Nel pomeriggio, invece, porgeranno gli auguri istituzionali in due distinti momenti. Prima a Palazzo Municipale, dove l’Amministrazione comunale riceverà le Autorità locali; poi in Piazza della Repubblica (ore 18.30), per un brindisi augurale con la cittadinanza.

Il sindaco Grillo: “Dopo due anni di pandemia, pur con tutte le cautele del caso e nel rispetto delle regole anti contagio, Giunta e Consiglio Comunale tornano insieme in Piazza Loggia per incontrare i cittadini e scambiare gli auguri di Natale e di felice Anno Nuovo. Siamo molto contenti di poter ripristinare questo momento di condivisione e di comunità che segna un ulteriore passo verso un graduale ritorno alla normalità”.

Nessuna conferenza stampa di fine anno quindi, ma iniziative sociali e auguri a dipendenti e cittadini in tre diversi momenti.