Trapani: furti, spaccio e maltrattamenti, 29enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, un pregiudicato di 29 anni, per un cumulo di pene per il quale lo stesso deve scontare oltre 6 anni di carcere.

Il provvedimento scaturisce da una serie di pene concorrenti per i reati di furto, furto in abitazione, spaccio di stupefacenti, maltrattamenti contro familiari, evasione e calunnia commessi a Trapani tra il 2011 e il 2020.

L’uomo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in passato era stato arrestato dai Carabinieri per diversi furti in supermercati, ortofrutta e per il furto di un motociclo di un appartenente alle Forze dell’Ordine rubato nel parcheggio antistante la caserma.

All’esito delle formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.