Raccolta differenziata: Marsala premiata come comune riclone

Sono 231 i Comuni siciliani – e tra questi anche la città di Marsala – che hanno superato il 65% di raccolta differenziata nel corso del 2022. Sono stati premiati nel corso della manifestazione COMUNI RICICLONI, svoltasi oggi, 20 dicembre, a Palermo e curata da Legambiente Sicilia.

Le classifiche di riferimento suddividono i comuni in base alla loro popolazione: sotto i 5 mila abitanti, tra 5 e 15 mila, tra 15 e 50 mila. Marsala, con i suoi 80 mila abitanti, non può che essere messa a raffronto con i capoluoghi di provincia dove, infatti, emerge con la percentuale del 75,9 di raccolta differenziata. A Palermo, è stato l’assessore Michele Milazzo – in rappresentanza dell’Amministrazione – a ritirare il riconoscimento assegnato da Legambiente Sicilia.

Al Comune di Marsala è stato altresì assegnata una “menzione speciale” per il provvedimento – primo in assoluto – con il quale la Giunta Municipale ha disposto il sequestro cautelativo del mezzo utilizzato per abbandonare i rifiuti. La Polizia Municipale, in poco più di due mesi, ha già posto sotto sequestro oltre venti veicoli.