Alla Biblioteca Sociale Ex Libris di Otium, al 106 di Via XI Maggio, prossimo appuntamento in agenda venerdì 23 dicembre alle ore 18 con Marco Marino e Marco Maldonato, due giovani professionisti marsalesi, che racconteranno “Piccolo galateo illustrato per il corretto utilizzo dei libri”, edizioni Il Saggiatore (MI).

Un libro sui libri che parla di dettagli non poco trascurabili: è consentito o no fare le orecchie ai libri? Con che tipo di matite si sottolineano? Quali sono le tecniche infallibili per farseli restituire? Il Piccolo galateo illustrato per il corretto utilizzo dei libri risolverà tutti i dubbi che incontriamo durante la nostra vita di lettrici e lettori.