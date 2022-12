Scuola-Lavoro: l’Industriale di Marsala incontra l’Associazione Radioamatori

Nell’ambito delle attività previste nei progetti PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” di Marsala diretto dalla preside Maria Luisa Asaro, ha sviluppato un percorso con l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) “Nunzio Nasi” di Trapani, dal titolo “Competenze per il futuro”, con l’obiettivo di fare conoscere l’associazione ai propri studenti e sensibilizzarli sull’impatto che le tecnologie possono avere sulla vita reale e in particolare nella gestione delle emergenze.

L’associazione A.R.I raggruppa un numero elevato di Radioamatori Italiani che condivide a livello mondiale la passione per il radiantismo, una attività di istruzione e ricerca, che unisce “Popoli e Nazioni” superando anche le barriere linguistiche e le diversità tra le religioni. Un percorso che aiuta agli studenti negli indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica” e “Informatica e Telecomunicazioni”.

In un incontro, nel quale sono intervenuti il Presidente A.R.I. del CSR comitato Regionale Sicilia IT9ATS Gianfranco Tramonte, il presidente della Sezione ARI di Trapani IT9MEW, Marco Cannamela e un delegato della protezione civile IW9FRA, Salvatore Todaro, è stata presentata la figura del radioamatore ed è stato mostrato con alcuni esempi pratici come avvengono le comunicazioni radio tra persone distanti migliaia di chilometri.