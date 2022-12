Promozione: piccolo miracolo in casa Marsala. Petrosino sconfitto a Fulgatore

E’ successo un piccolo miracolo al “Mariano Di Dia” di Strasatti, o forse è stato solo un miraggio. Ma il Marsala Calcio, che ad oggi si ritrova con una società risicata e che in trasferta neppure si presenta in campo, è riuscita a conquistare un punto nella classifica (era a -2 a causa di due punti di penalità) di Promozione, pareggiando contro il San Vito Lo Capo che, probabilmente, avrà preso sottogamba la partita.

Per gli azzurri ha portato fortuna la rete messa a segno dal giovane Giuseppe Arini, anni fa tra le fila del Trapani e che da qualche anno è tornato a militare in azzurro. Per i biancocelesti goal di Bulades. Il Petrosino 1969 invece, è uscito sconfitto dal campo del Fulgatore per 1 a 0. Le ultime gare, tra pareggi e sconfitte, non hanno portato bene alla classifica dei giallorossi che si trovano nella parte bassa della classifica a 15 punti e con due squadre a -2.