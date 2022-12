Marsala: ladro seriale ruba formaggi in un Supermercato, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato un pregiudicato marsalese di 47 anni, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Marsala per reati di furto in concorso e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.

Il 47enne era stato arrestato pochi giorni fa a seguito di una segnalazione di furto di generi alimentari perpetrato in un’attività commerciale della via Salemi. Da una serie di accertamenti dei Carabinieri di Marsala sono emersi gravi indizi di colpevolezza sull’uomo in ordine al predetto furto commesso unitamente ad altro soggetto dove sarebbero state rubate circa 20 confezioni di formaggi per un valore di circa 200 euro.

L’uomo, nel luglio scorso, era stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per dei furti in auto nei pressi del Monumento ai Mille, dove erano stati asportati borse e un personal computer. All’esito dell’indagine, dopo la visione delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo la refurtiva prontamente restituita all’avente diritto.

Al termine delle formalità di rito il prevenuto è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo elettronico.