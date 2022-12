Volley, la Seap-Sigel saluta Merle Baasdam e sonda il mercato per un nuovo innesto

L’opposto Merle Baasdam, arrivata in Sicilia la scorsa estate, conclude anzitempo la parentesi italiana. L’atleta in maglia Seap-Sigel Marsala ha avuto un rendimento a singhiozzo in questo avvio di stagione, partendo da titolare soltanto nelle prime tre apparizioni di torneo con avversarie Messina, Roma e Soverato.

“Marsala Volley S.S.D.R.L comunica che l’olandese Merle Baasdam non è più una giocatrice azzurra. Tutto il sodalizio marsalese ringrazia Merle per la professionalità e la disponibilità mostrata e le augura un futuro florido e ricco di soddisfazioni sportive”.

Contestualmente, per sopperire alla partenza della giocatrice olandese il sodalizio lilibetano intende tornare sul mercato per perlustrare possibili piste estere e colmare il posto vacante lasciato in attacco.