Sanremo: ecco i sei giovani che faranno parte del cast dei big

Sono Shari, Colla Zio, gIANMARIA, Sethu, Will e Olly i vincitori di Sanremo Giovani che a febbraio saranno tra i ‘Big’ del Festival di Sanremo. Tra questi il vincitore assoluto è l’ex X Factor gIANMARIA. Gli artisti sono stati votati dalla Commissione musicale e Amadeus nella finalissima andata in onda su Rai1. “Tutti loro sono stati bravissimi, meritavano tutti e 12. Purtroppo più di 6 non ne potevo portare”, ha dichiarato il direttore artistico dopo l’annuncio. Nel corso della serata, Amadeus ha anche presentato il resto del cast e svelato i titoli delle loro canzoni. In gara ci saranno Ultimo con ‘Alba’, Tananai con ‘Tango’, Madame con ‘Il bene nel male’, Giorgia con ‘Parole dette male’, Mr. Rain con ‘Supereroi’, Elodie con ‘Due’, Gianluca Grignani con ‘Quando ti manca il fiato’. E ancora: Marco Mengoni con ‘Due vite’, Anna Oxa con ‘Sali (Canto dell’anima)’, Lazza con ‘Cenere’, Mara Sattei con ‘Duemilaminuti’ scritta da Damiano David dei Maneskin, Modà con ‘Lasciami’, Paola & Chiara con ‘Furore’, Colapesce e DiMartino con ‘Splash’ e Leo Gassman con ‘Terzo cuore’, scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Poi gli Articolo 31 con ‘Un bel viaggio’, Ariete con ‘Mare di guai’, i Cugini di Campagna con ‘Lettera 22’, Levante con ‘Vivo’, i Coma Cose con ‘L’addio’, Lda con ‘Se poi domani’ e Rosa Chemical con ‘Made in Italy’. A Sanremo 2023, poi, gIANMARIA sarà protagonista con ‘Mostro’, Shari con ‘Egoista’, Sethu con ‘Cause perse’, Colla Zio con ‘Non mi va’, Will con ‘Stupido’ e Olly con ‘Polvere’.