Marsala: lavori di fibra ottica sotto Natale, la protesta dei commercianti di via Roma

Momenti di tensione tra la giornata di giovedì sera e la mattinata di venerdì 16 dicembre, tra i commercianti dell’ultimo tratto della via Roma, dal numero civico 150 in poi e la ditta che sta svolgendo i lavori di fibra ottica nella centralissima strada del centro di Marsala.

Come testimoniano le nostre foto, nel pomeriggio, sul tardi, del 15 dicembre scorso, sono cominciati degli interventi propedeutici per la scarnificazione del tratto sinistro della via (percorrendo verso Porta Mazara). A ciò è seguita anche la delimitazione del tratto che doveva essere scarnificato, a cominciare da ieri, per poi eseguire dei lavori di posa dei cavi dell’Open Fiber. Naturalmente tutto ciò ha gettato in allarme i negozianti dell’area che si vedevano privati di decine di parcheggi, proprio nei giorni antecedenti le giornate natalizie, quando il commercio si incrementa.

La protesta è continuata ieri quando, nelle primissime ore del mattino, è iniziata la scarnificazione del primo tratto di via Roma, quello più vicino al passaggio livello della Stazione. Protesta accesa dei commercianti che nel frattempo giungevano per aprire i propri esercizi.

La ditta, regolarmente autorizzata, in un primo momento procedeva alla messa in moto dei lavori e all’installazione dei paletti per le varie delimitazioni. Si è creato un momento di grande tensione che ha visto l’intervento anche dei Vigili urbani, a cui ha fatto seguito – evidentemente informato dagli esercenti – l’arrivo del Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, del vice comandante della Polizia Municipale e di funzionari dell’Ufficio Tecnico comunale.

Dopo una breve verifica, che, lo ripetiamo, ha portato a constatare che la ditta era autorizzata ad iniziare i lavori, si è proceduto alla sospensione degli stessi, con l’impegno di Sturiano che in brevissimo tempo sarà fatta una nuova disposizione municipale che rinvia l’avvio degli interventi di fibra ottica a dopo le festività.

“Ringraziamo il Presidente Sturiano per l’intervento – ci hanno detto i numerosi commercianti che nel frattempo si erano riuniti nei marciapiedi – tuttavia non comprendiamo chi di dovere, abbia potuto dare l’autorizzazione di intervenire in via Roma e nelle vie limitrofe con mezzi pesanti e con lavori di scavo proprio nel periodo natalizio. Si tratta di una cattiva organizzazione che speriamo non si ripeta più. Noi comunque continueremo a vigilare perchè sono tante le questioni aperte e dalle quali attendiamo risposta. Per esempio la creazione di un posto per la sosta dei disabili, la creazione di uno stallo dove possano sostare temporaneamente i mezzi che ci consegnano la merce, creare un parcheggio nello slargo di via Francesco Crispi”.

Intanto, come ci ha comunicato Enzo Sturiano, quel pezzo che era stato scarnificato verrà, in maniera molto rapida, coperto dalla calce provvisoria in attesa, dopo le festività, di riprendere i lavori di posa della fibra. Peraltro nei week end natalizi l’Amministrazione comunale con la Polizia Municipale aveva chiuso la via Roma alla viabilità, rendendola tutta zona pedonale.

Dove avrebbero dovuto camminare i cittadini per recarsi nei negozi? Sulla strada completamente dissestata col rischio di cadere?