Marsala: al via il progetto Glass4Green. Installati due moduli per la raccolta del vetro a Porta Nuova

“Glass4Green”, il progetto all’insegna dell’economia circolare e della sostenibilità è stato ufficialmente avviato stamani a Marsala. Per un semestre, sarà sperimentato un sistema di raccolta intelligente di vetro e lattine, con due moduli già provvisoriamente posizionati in Piazza della Vittoria.

Il sindaco Massimo Grillo ha commentato a riguardo: “Nella nostra città, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, sta crescendo una delle più importanti reti di imprese del sud Italia per la realizzazione dell’economia circolare. Sempre più spesso Marsala viene citata come città all’avanguardia ed esempio per le buone pratiche relative alla sostenibilità ambientale. Siamo in prima linea su questi temi e oggi avviamo questa bella sperimentazione mettendo insieme e agevolando la rete tra due importanti Aziende, la Sarco e Formula Ambiente. Le ringraziamo, nella convinzione che tanto si può fare per l’ambiente, partendo proprio dai territori e dai comuni”.

Presente per la Sarco l’Amministratore unico Antonio Ugo Spanò e per Formula Ambiente il responsabile Giovanni Picone, l’ingegnere Marco Catalano (sustainability project manager della Sarco) ha illustrato le modalità di conferimento di vetro e lattine. In pratica, l’apertura della “bocca rifiuti” avviene con l’inserimento della tessera sanitaria da parte del cittadino e dell’operatore commerciale. L’assessore Michele Milazzo, presente assieme al vice sindaco Paolo Ruggieri e ai consiglieri Leo Orlando e Massimo Fernandez, ha coordinato l’iniziativa in partenariato: “Oggi si premia l’intera comunità marsalese, riconoscendole il merito di avere contributo a rendere la città capitale dell’economia circolare del vetro. Seppur con qualche lacuna ancora da colmare, oggi trasmettiamo concretamente ai cittadini i benefici ambientali derivanti dalla corretta differenziazione dei rifiuti”.

I due contenitori saranno in grado di rilevare il loro livello di riempimento, così da consentire al gestore del servizio di raccolta di effettuare svuotamenti puntuali. L’iniziativa vede capofila il Comune di Marsala, seguito da Sarco Srl (ideatrice del progetto) e affiancata dai partner esecutivi Formula Ambiente Spa e l’associazione ambientalista 4Gea. Al termine della fase di sperimentazione, la Sarco verificherà la quantità complessiva di vetro e lattine raccolti e tradurrà il totale conferito in nuovi alberi (specie autoctone mediterranee) da piantare presso il Parco Salinella.