Diventare figli, a Trapani convegno della Diocesi sulle adozioni

L’adozione da sempre ha rappresentato una risposta al bisogno di ‘cura’ di bambini che non hanno un contesto familiare appropriato ma anche espressione del desiderio ‘generativo’ di tante famiglie. In occasione del tempo di Avvento quest’anno incentrato “dalla parte dei bambini”, la Diocesi di Trapani propone convegno di informazione e riflessione per conoscere meglio il percorso di adozione e i suoi principi ispiratori dal titolo “Diventare figli, ‘nascere’ genitori.

L’adozione oggi” che si terrà sabato prossimo 17 novembre con inizio alle ore 16.30 presso la sala “G.B. Amico” del Seminario Vescovile.

A presentare gli aspetti psicologici e il quadro normativo di riferimento saranno la psicologa-psicoterapeuta Maria Concetta Culcasi e Maria Luisa Faraci referente per il centro affidi e adozioni del Distretto 50 di Trapani mentre Maria Letizia Giorlando psicologa presso la Comunità alloggio per minori “Lo Scrigno dei sogni” parlerà di adozione a partire dalla delicata situazione dei bambini in stato di abbandono. Racconterà la sua testimonianza di figlio adottivo Paolo La Francesca, fondatore di Hands for Adoption.

L’incontro sarà aperto dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. Interverrà per un saluto anche la coordinatrice del Distretto socio-sanitario 50 di Trapani Marilena Cricchio.