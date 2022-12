L’Ordine dei Medici trapanesi dona panettoni ai bimbi ucraini

Sono stati consegnati questa mattina dal presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trapani Vito Barraco, i panettoni di Natale per i bimbi ucraini ospiti presso l’Istituto Incoronata di Erice. A ricevere il gradito dono la Madre superiora, suor Teresina insieme a suor Claudia.

“Quest’anno – ha detto il presidente Barraco – abbiamo voluto rivolgere il nostro consueto gesto di solidarietà natalizio ai piccoli ospiti dell’Incoronata, fuggiti dalla guerra e lontani dalle loro famiglie e dai loro affetti più cari. Un piccolo segno, che speriamo possa in qualche modo rallegrare il loro cuore aiutandoli a trascorrere un sereno Natale”.

Sono sette i bimbi ucraini, dai 4 agli 11 anni, che le suore dell’istituto trapanese hanno voluto accogliere. Alcuni di loro sono affetti da gravi patologie.

“E’ grazie alla solidarietà delle famiglie e degli Enti della nostra comunità – ha detto stamattina suor Teresina – se questi bambini hanno tutto ciò che gli serve. Gesti che commuovono e che accendono in noi la luce della speranza. Vederli sorridere quando ricevono in dono vestiti e scarpe nuovi o quando tornano soddisfatti dalle passeggiate con coloro che ne hanno richiesto l’affido, scalda le anime di tutti noi e ci spinge ad avere speranza in un futuro migliore per i nostri piccoli e sfortunati ospiti”.