“Più che doveroso, è davvero un piacere dare un caloroso benvenuto al consigliere Giancarlo Bonomo. Grazie al suo ingresso in Fratelli d’Italia, si forma il nuovo gruppo consiliare”. Con queste parole Michele De Bonis, presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Marsala, sottolinea la soddisfazione per il buon traguardo raggiunto. “Abbiamo una grande responsabilità politica nei confronti dei nostri concittadini. I nostri consiglieri Pugliese e Bonomo, saranno la voce delle nostre idee e delle nostre proposte in consiglio comunale“, dice il medico marsalese.

Anche il senatore Raoul Russo saluta l’ingresso di Giancarlo Bonomo in Fratelli d’Italia: “Benvenuto a Giancarlo e complimenti al Circolo di Marsala per la sua capacità di creare un partito attrattivo e inclusivo. La formazione del neo gruppo consiliare renderà l’azione politica di Fratelli d’Italia ancora più significativa e sempre più attenta alle esigenze del territorio e della cittadinanza. Un’azione politica seria all’insegna del “fare”.