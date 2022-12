Areo precipitato, prima riunione Aeronautica-pm. Si continua a indagare

Come dimostra un video in cui si vedono due caccia in volo, sembra che l’Eurofighter guidato dal Capitano Fabio Antonio Altruda, abbia quasi improvvisamente riscontrato un guasto dopo una sorta di piccola esplosione a bordo.

GUARDA IL VIDEO:

Come si vede dalle immagini, una forte luce invade il secondo aereo militare che precipita verticalmente e non in picchiata. Era quasi giunto nello scalo del 37° Stormo ed è caduto nelle campagne di Granatello.

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. L’area resta transennata, è li che sono ancora rimasti i rottami del veivolo.

Intanto ieri il generale Luca Goretti ha tenuto un primo incontro con i magistrati della Procura di Trapani che ha aperto un fascicolo per disastro aviatorio. Si sta passando al setaccio le varie telecamere di video-sorveglianza della zona.

Sul bagliore di luce però, tutti sono molto cauti. Può essere un effetto ottico e non un’esplosione. Questo però va ancora accertato. Di certo non è stata attivata nessuna procedura di salvataggio e il pilota con il suo mezzo non è riuscito neppure a cambiare rotta. Non ne ha avuto il tempo. Perchè?