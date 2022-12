Ad Alcamo interventi di disinfestazione e derattizzazione

L’ufficio Ambiente del Comune di Alcamo comunica che si terranno interventi di derattizzazione disinfestazione.

Dal 19 al 21 dicembre, su tutto il territorio comunale verrà effettuato il servizio di derattizzazione dalle ore 06:00 alle ore 14:00 con il seguente programma:

19 Dicembre 2022

Quartiere Maria Ausiliatrice – Corso Dei Mille – S. Anna – Via Kennedy e dal Viale Europa a salire verso Monte Bonifato – Zona Funtanazza – da Via Madonna del Riposo a Via Per Camporeale; Viale Italia – Porta Palermo.

20 Dicembre 2022

Da Corso VI Aprile al Viale Europa – Via Madonna del Riposo;

Da Corso VI Aprile a Via Ugo Foscolo – Piazza Bagolino – Corso Gen. Dei Medici – Zona Santuario – Cimitero;

21 Dicembre 2022

Contrada Virgini – C/da Sasi – C/da Pigna Don Fabrizio – C/da Palmeri – C/da Gammara – C/da Calatubo – Alcamo Marina;

Qualora ci fossero condizioni meteo avverse gli interventi verranno effettuati nei giorni successivi.

Dal 19 al 22 Dicembre, su tutto il territorio comunale verrà effettuato il servizio di disinfestazione dalle ore 23:00 alle ore 06:00, con il seguente calendario:

19 Dicembre 2022

Quartiere Maria Ausiliatrice – Corso dei Mille – S. Anna – Via Kennedy e dal Viale Europa verso Monte Bonifato – Via Per Camporeale.

20 Dicembre 2022

Dal Corso VI Aprile a Viale Europa Viale Italia – Via Porta Palermo.

Dal Corso VI Aprile a Via Ugo Foscolo

21 Dicembre 2022

Piazza Bagolino Corso Gen. Dei Medici – Santuario – Cimitero.

22 Dicembre 2022

C/da Virgini – C/da Pigna Don Fabrizio – C/da Palmeri – C/da Gammara – C/da Calatubo – Alcamo Marina.

Qualora ci fossero condizioni meteo avverse gli interventi verranno effettuati nelle notti successive.

Infine, nell’invitare la popolazione ad una cortese e fattiva collaborazione, si raccomanda quanto segue:

– non lasciare finestre aperte;

– non lasciare alimenti e piante aromatiche esternamente ai piani bassi;

– proteggere ciotole abbeveratoi di animali d’affezione e da cortile;