Marsala Doc presente alla Maratona di Catania e al Trofeo “Salvo D’Acquisto”

Non poteva certo mancare una rappresentanza della Polisportiva Marsala Doc alla Maratona di Catania e al Trofeo “Salvo D’Acquisto” di Palermo.

Nella città etnea hanno corso la 42.195 metri Michele D’Errico, Matilde Rallo e Pietro Sciacca, mentre nel giorno dell’Immacolata, a Palermo, a far compagnia a D’Errico sono stati Antonio Pizzo e Francesco Croce. Sulla distanza “regina” dell’atletica leggera, Michele D’Errico ha fornito un’altra formidabile prestazione (3:21:35), che gli ha consentito di piazzarsi al 22esimo posto assoluto, ma soprattutto al primo della sua categoria d’età (SM65).

E prima di categoria, nella SF50, è stata anche Matilde Rallo (4:00:45). Più che dignitosa (3:50:58) anche la prova di Pietro Sciacca. Tre giorni prima, a Palermo, nell’ormai tradizionale Trofeo “Salvo D’Acquisto” (10,5 km, per cinque giri avanti e indietro lungo la splendida via Libertà), un altro podio per Michele D’Errico: secondo dietro ad uno “specialista” sulle distanze più “brevi” e veloci.