Terza Categoria: la marsalese Galactic Academy a +8 dalle avversarie

Settima partita consecutiva vinta sul campo di Paolini dalla Galactic Academy di Marsala sulla Pro Folgore 1945, con una partita che manca al giro di boa per finire imbattuti il girone di andata del Campionato di Terza Categoria Girone Trapani. Sono 8 i punti di vantaggio dalle 4 avversarie. Primo tempo a senso unico, il gol arriva al 10’ con Panitteri che insacca a tu per tu lateralmente dietro il portiere avvesario in uscita; il marcatore però, esce per infortunio: frattura alla clavicola. Il primo tempo finisce 1 a 0 senza troppe emozioni.

Nella ripresa la Folgore cambia tattica di gioco, ma la Galactic non si fa sorprendere: Romeo dopo aver sbagliato un calcio di rigore, si riscatta subito e va a firmare il secondo goal dopo un’azione solitaria di Tchameni. La Folgore riapre la partita su palla inattiva, ma è il subentrato Genovese che fissa il risultato finale sul 3 a 1 con un diagonale imparabile. La squadra avversaria sbaglia pure un rigore nel recupero. Domenica prossima trasferta a Castellammare.