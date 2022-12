Coni Trapani consegna le Benemerenze Sportive anno 2020

La Delegazione CONI di Trapani, ieri alle ore 16:30 presso il Cine Teatro “Mino Blunda” di Paceco, ha consegnato le seguenti Benemerenze Sportive assegnate dal C.O.N.I. di Roma relative all’anno 2020.

STELLA D’ORO PER DIRIGENTI: Nicolò Cottone (CSAIN).

STELLA D’ARGENTO PER DIRIGENTI: Vincenzo Barraco (Federazione Italiana Pallavolo); Mario Brunamonti (Federazione Italiana Tiro con l’arco); Vito Miceli (Federazione Italiana Giuoco Handaball).

STELLA DI BRONZO PER DIRIGENTI: Giuseppe Bucca (Federazione Italiana Scherma); Giovanni Stallone (Federazione Italiana Cronometristi).

STELLA DI BRONZO PER SOCIETA’: Associazione Sportiva Dilettantistica Edera Bambina Marsala (Federazione Italiana Bocce).

MEDAGLIE DI BRONZO AL VALORE ATLETICO: Pasquale Biondo – Campione italiano volo da diporto sportivo – paramotore (Aero Club d’Italia); Michele Poma – Campione Italiano slalom (Automobile Club d’Italia); Ala Zoghlami – Campione Italiano Corsa siepi m 3.000 e Corsa piana m 5.000 (Federazione Italiana Atletica Leggera); Osama Zoghlami – Campione Italiano corsa piana m.10.000 (Federazione Italiana Atletica Leggera).

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre consegnati altri premi ad atleti e squadre che durante l’anno 2022 hanno conquistato titoli nazionali ed internazionali di prestigio fra i quali anche tre campioni Master: Peppe Vento per il tennis, Andrea Magaddino per la pallacanestro e Michele D’Errico per l’atletica leggera.

La manifestazione di premiazione sostenuta da tutta l’amministrazione comunale di Paceco, è stata anche l’occasione per ricordare con un premio alla memoria, l’ineguagliabile e longevo tecnico “Zu Turiddu” Fontana, punto di riferimento di intere generazioni di piccoli e grandi cestisti, nonché per riflettere sull’importanza dello sport di base nei territori quale terreno fertile per l’educazione ai valori e per la formazione fisica e morale dei cittadini.