Potenziare l’Università di Trapani, pronto l’ex immobile Principe di Napoli

Dal rilancio del polo universitario trapanese fino alla trasformazione di Trapani in città universitaria. Trapani è in cammino verso una vera e propria rivoluzione, come comprovato dal sopralluogo particolarmente fruttuoso che il Rettore Midiri unitamente al Presidente del Polo Universitario di Trapani Torre ed al direttore Scichilone hanno effettuato presso l’ex Principe di Napoli che, già nei prossimi mesi, dovrebbe entrare in una logica di valorizzazione e potenziamento del sistema universitario trapanese.

La prossima settimana, previsto un nuovo aggiornamento, specialmente in merito alle tempistiche operative per attuare la più importante delle operazioni per il rilancio culturale di una città: avere un’università con numerosi corsi di laurea a due passi dal centro storico.

“In silenzio e senza fare proclami, lavoriamo da mesi ad un progetto straordinario: trasformare l’ex Principe di Napoli da immobile abbandonato a centro nevralgico della cultura cittadina e non solo, con l’allocazione di nuovi corsi di laurea – dichiara il Sindaco Tranchida -. Il sopralluogo effettuato dal Rettore insieme al suo staff è stato estremamente positivo e l’immobile, sul quale abbiamo già apportato una serie di migliorie oltre a ripristinarne il decoro interno e dei giardini, risulta idoneo e confacente alle necessità dell’Università di Palermo e del Polo Territoriale di Trapani. Potenziare l’offerta ed allocare nel pieno centro della città tutto ciò, vorrebbe dire incremento dei consumi, evitare la migrazione dei nostri giovani studenti con offerta formativa vicino casa nonché portare a Trapani nuovi giovani, che invece verrebbero da tutta la regione con un generale rilancio di un intero quartiere cittadino. Il crono programma è davvero serrato, contiamo di giungere al traguardo tanto atteso in tempi brevissimi”.