A Porticella il Comune fa chiudere i bagni pubblici, pessime condizioni igieniche

L’area di Porticella è stata ultimamente (e nuovamente) portata all’attenzione mediatica sia per un intervento del Circolo PD di Marsala, sia in seguito ad un nostro reportage che ha spaziato dai rifiuti abbandonati e alla mancata cura del verde pubblico e dalla Palestra Grillo completata ma non ancora fruibile ai bagni pubblici ancora una volta scarsamente igienici, con un focus sull’antica porta che anni fa era stata riacquistata dall’allora Amministrazione comunale ma non ancora installata e depositata presso l’Autoparco comunale.

Visto il ‘rumore’ che si è creato intorno a Piazza Marconi, il Comune guidato da Massimo Grillo, è intervenuto per rendere inagibili, al momento, i bagni pubblici. Qualche giorno fa, erano stati ‘sigillati’ con un semplice nastro segnaletico, che però è volato via per il forte vento. Per servizi igienici in pubblica piazza non c’è mai pace, né tanto meno un’adeguata programmazione di pulizia se non quindicinale quanto meno mensile.