Marsala: attivo il divieto di circolazione negli incroci con via XI Maggio

Con ordinanza della Polizia Municipale di Marsala, è stato disposto il divieto di circolazione veicolare sulle strade che incrociano via XI Maggio, così come era già stato previsto nei giorni scorsi.

Il provvedimento rientra nel progetto generale dell’Amministrazione comunale, volto ad ampliare gli spazi pedonali nel centro storico. A cittadini e visitatori sarà così garantito di muoversi in sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, commerciali e turistici, vietando il transito lungo le seguenti vie: Ludovico Anselmi Correale, Cammareri Scurti, Andrea D’Anna, Curatolo e Caturca.

Ci sono alcune eccezioni in queste strade, ovvero è consentita la circolazione ai mezzi di soccorso e di polizia, agli istituti privati di vigilanza, ai residenti e possessori di immobili in pieno centro storico in possesso di regolare autorizzazione, ma senza effettuare soste intermedie sulla pubblica via ad eccezione nel tratto più ampio di via Curatolo tra il numero civico 16 e la via Garraffa (qui potranno sostare solo i veicoli dei residenti nelle vie D’Anna e Curatolo).

Potranno entrare con i propri mezzi anche i titolari di esercizi commerciali previa, però, autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Municipale guidata da Vincenzo Menfi e con esposizione sul parabrezza del veicolo.