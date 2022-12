Al Cinema Golden di Marsala il ritorno degli “Avatar”

Al Cinema Golden di Marsala da domani, 14 dicembre, il film fantascientifico di James Cameron “Avatar 2 – La via dell’acqua” alle ore 18 e 22 e in versione dolby surround 7.1. Si tratta del sequel in live action del film campione d’incassi Avatar del 2009.

La storia è ambientata diversi anni dopo gli eventi visti nel primo Avatar. Ritroveremo i due protagonisti Jake Sully e Neytiri ancora insieme e con figli al seguito, pronti ad eplorare lo sconfinato mondo di Pandora e ad affrontare nuovi conflitti con l’umanità. La coppia si troverà inoltre a fare i conti con i problemi coniugali legati all’educazione dei propri figli. Del cast fanno parte i nuovi arrivati Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel che insieme a Sam Worthington e Zoe Saldana, raggiungono i protagonisti già visti nel primo film Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Matt Gerald e Giovanni Ribisi.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, continua solo alle ore 16 la proiezione del film d’animazione “Il Gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”.