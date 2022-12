Il Marsala Calcio Femminile cala il poker ed è campione d’inverno

Il Calcio Femminile Marsala chiude alla grande così quest’ultima Giornata di Andata di Campionato per il Girone A in trasferta: poker firmato dalle reti di Termine, Alcamo x2 e Clemente e zero reti subite da parte della JSL Woman.

Un bottino che regala altri 3 punti fondamentali in chiusura di metà stagione nel quale le lilybetane, avendo vinto tutte le gare ufficiali ad esclusione del Palermo fuori classifica, possono fieramente collocarsi prime in classifica e proclamarsi così Campionesse d’Inverno.

In attesa del ritorno di Coppa previsto per l’8 gennaio 2023, nel quale le marsalesi saranno ospiti del Vigor CP, la tecnica azzurra Valeria Anteri commenta la gara e i programmi per i prossimi incontri: “È stata una bellissima partita, le mie ragazze sono entrate subito determinate imponendo il proprio gioco. Le avversarie però nel secondo tempo hanno reagito in maniera efficace schiacciandoci quasi sempre nella nostra metà campo, anche se tutti i tentativi di rete sono stati sventati da una difesa attentissima; i miei complimenti vanno quindi anche a loro per non essersi abbattute dopo le nostre reti. Nel complesso sono soddisfatta della prestazione anche se avrei voluto di più nel secondo tempo. Ci voleva questa prova di carattere per dimostrare che non siamo un bluff, ma è pur vero che tutto ciò che si ottiene bisogna mantenerlo ed infatti ci aspetta un girone di ritorno molto difficile, per cui lavoreremo moltissimo con la preparazione atletica durante la pausa natalizia“.