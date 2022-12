Serie C1: Marsala Futsal – Mistral Carini 3-5

Al Marsala Futsal non è bastata una gara gagliarda contro la capolista Mistral Carini che con merito si è imposta cinque a tre sul parquet lilibetano.

Nella dodicesima giornata di campionato il Marsala Futsal, è costretta a cedere il passo alla capolista Mistral Carini. La formazione di Mister Sciortino, scaccia ogni dubbio sul primato in classifica e lascia al Marsala l’onore delle armi. Presa per mano dai suoi uomini più rappresentativi come Giangrande, autore di una tripletta, Hamici, Sarta e Agribay, si è imposta con autorevolezza. A Pizzo e compagni restano gli applausi dei numerosi spettatori, assiepati in tribuna, in circa seicento unità.

Il tabellino della gara:

Marsala Futsal: Ilario, Costigliola, Pellegrino, Pizzo, Crespo, Garcia, Tendero, Tumminello, Bardan, Patti, Foderà, Cordaro. Allenatore Marco Anteri;

Mistral Carini: D’Asta, Norfo, Sarta, Affaticato, Agribay, Brunetto, Gianbanco, Giuliano, Giangrande, Li Volsi, Hamici, Rizzo. Allenatore Daniele Sciortino;

Arbitri: Angelo Iacona della sezione di Ragusa e Lucio Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta;

Marcatori: 15’ Sarta (C), 17’ e 40’ Tendero (M), 27’ Agribay (C), 45’, 46’ e 53’ Giangrande (C), 54’ Bardan (M);

Ammoniti: 9’ Pellegrino (M), 28’ Giangrande (C), 58’ Brunetto (C);

Spettatori: 600 circa;