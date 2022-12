Nel segno della tradizione il giorno di santa Lucia a Marsala

In Sicilia, la festa di Santa Lucia è il giorno in cui le famiglie si radunano, con arancine e cuccia che saranno occasioni di convivialità anche per la nostra città.

“Abbiamo voluto dare risalto alla bellissima tradizione della festa di Santa Lucia, sottolinea il sindaco Massimo Grillo, invitando gli studenti dell’Istituto Alberghiero a condividere le loro provate capacità culinarie con questi piatti tradizionali”.

Domani, lunedì 12 – a partire dalle ore 17 – e per l’intera giornata di martedì 13 dicembre sarà possibile festeggiare insieme Santa Lucia tra piazza Matteotti e Via Calogero Isgrò, con cuccia e arancine preparate dagli studenti. Sarà un momento di condivisione per dare inizio alla festa e poi andare a degustare le arancine dei nostri bravissimi panettieri e ristoratori marsalesi.