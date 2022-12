Ars, sulla autosospensione di Riccardo Gennuso interviene Stefano Pellegrino

Sulla vicenda della vicepresidenza della Commissione antimafia regionale e la autosospensione dell’onorevole Riccardo Gennuso, interviene il capogruppo di Forza Italia all’Ars Stefano Pellegrino.

“Esprimo vivo apprezzamento per il gesto di grande sensibilità istituzionale mostrata da Riccardo Gennuso, autosospeso dalla vice presidenza della Commissione antimafia, pur in assenza di qualsivoglia provvedimento e tantomeno sentenza della Magistratura.

A chi urla allo scandalo, ricordo che per fortuna vige ancora lo stato di Diritto e con esso il principio costituzionale di non colpevolezza.

Al collega Gennuso confermo la fiducia del Gruppo di Forza Italia all’Ars, certo che proseguirà con energia e impegno ad operare per esercitare le proprie funzioni.”