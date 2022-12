Petrosino, al via il programma degli eventi natalizi

Con l’inaugurazione del Villaggio di Natale e con l’accensione dell’albero, in piazza della Repubblica, domenica 18 dicembre, prenderà il via il programma di eventi che animerà le festività natalizie a Petrosino fino al 6 gennaio.

Ad aprire le danze saranno i Babbi Natale in vespa, che sfileranno per le strade della città, e la rappresentazione del presepe vivente, con “La Capanna di Betlemme”, che si svolgerà presso il Parco della Pace.



«Sono felice di presentarvi il calendario delle iniziative natalizie – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Nonostante le enormi difficoltà finanziarie che stiamo affrontando e che non ci consentono di impegnare un euro, siamo riusciti ad organizzare un bel cartellone di eventi per grandi e piccini. Un grazie enorme va ai volontari della Pro Loco Petrosino, che ha allestito anche il villaggio, e alle altre associazioni, “Petros-Sinis”, “IcantAparty” e Gruppo Folk “Torre Sibiliana”, che si sono messe in gioco: questo cartellone di eventi è soprattutto merito loro».



Il programma prevede per il giorno di Natale e per quello di Santo Stefano, nonché per Capodanno, la replica della rappresentazione “La Capanna di Betlemme”, promossa dall’associazione “Petros-Sinis”, che il 6 gennaio si arricchirà con scene dedicate all’arrivo dei Re Magi a cavallo. Il 31 dicembre è invece in calendario l’evento “Aspettando il Capodanno”, promosso dall’associazione “IcantAparty”, che proporrà anche altri due appuntamenti: lo spettacolo di magia “Vivere a colori” (2 gennaio) e il percorso di degustazione “Befane in Festa” (6 gennaio), oltre ad attività di laboratorio e giochi all’interno del villaggio ai quali potranno partecipare, dal 23 dicembre al 5 gennaio, i più piccoli. In tema di degustazioni ci sarà anche una manifestazione promossa dal Gruppo Folk “Torre Sibiliana” che tra canti e balli popolari proporrà le tradizionali “sfinci” siciliane. Non mancherà la classica “Tombolata natalizia” promossa dalla Pro Loco Petrosino, presentata dai Trikke e Due.

«Ci auguriamo che i petrosileni possano partecipare e condividere insieme a noi questi momenti di festa – conclude il sindaco Anastasi – Aspetto tutti il 18 dicembre in piazza della Repubblica per la tradizionale accensione dell’albero e per l’inaugurazione del Villaggio di Natale».