Il presidente Sergio Mattarella è positivo al covid

Positivo al Covid. E’ asintomatico. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è sottoposto oggi, 10 dicembre, ad un tampone: tranne qualche linea di febbre, “è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”.

In mattinata, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, il capo dello Stato aveva inviato un messaggio forte: “Il tema ‘Dignità, libertà e giustizia per tutti’ richiama, quest’anno, a traguardi che non sono stati raggiunti in tante parti del mondo. Lo dimostrano drammaticamente la brutale aggressione subita dal popolo ucraino, la repressione contro quanti si oppongono alle violenze sulle donne – financo con inaccettabili sentenze capitali – e i tentativi di sopprimere le voci dei giovani che manifestano pacificamente per chiedere libertà e maggiori spazi di partecipazione”.