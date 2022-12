Appuntamenti a Marsala: iniziano i festeggiamenti di Santa Lucia

Diversi appuntamenti a Marsala per le festività natalizie. Il 12 e 13 dicembre, in Piazza Matteotti e via Calogero Isgrò, Festa di Santa Lucia con stand e assaggi di arancine e cuccia in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Marsala; iniziative realizzata dall’Associazione dei commercianti di via Isgrò.

Si può visitare al Convento del Carmine, le collezioni della Pinacoteca, in una mostra curata dal direttore artistico Sergio Trosi, “Arte Astratta e Concettuale in Italia”. Il 9, alle ore 18.30, la presentazione di “Sale di Sicilia”, ogni storia ha il suo proverbio, ogni proverbio ha la sua storia, racconti di Martina e Rosalba Giacalone presso l’Associazione “Finestre sul Mondo” in via Sibilla, n. 36. Le celebrazioni di Santa Lucia proseguono con una serie di messe e iniziative presso la Parrocchia San Matteo.

Ad Otium oggi, alle ore 18, l’iniziativa “Happy Books” con Francesco Blancato racconta SUQ – Unconventional Sicily, un magazine semestrale fondato nel 2017; l’autore converserà con Marco Marino. Domani, al Teatro “Sollima”, ore 18, il concerto di beneficienza organizzato dal Circolo Fratelli d’Italia; al pianoforte Giuseppe Lo Cicero. Sempre oggi, la presentazione del libro di Piera Maggio “Denise” a San Pietro alle ore 18; converserà con l’autrice, l’avvocato Giacomo Frazzitta.