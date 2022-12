All’improvviso…il caro voli

Due sono le certezze “laiche” delle festività natalizie: la programmazione di “Una poltrona per due” la notte del 24 e il caro voli per chi intende tornare in Sicilia.

Dopo ben 30 anni di carriera politica, in queste ore il presidente della Regione Schifani e uno dei suoi più illustri predecessori (Cuffaro) si sono accorti che, in effetti, i biglietti aerei per i fuori sede hanno raggiunto un costo proibitivo. Chi lavora o studia a Milano o Bologna e ha in programma di tornare nell’isola il 23 per fermarsi fino all’Epifania dovrà sborsare circa 400 euro. Naturalmente, se parliamo di nuclei familiari composti da 3-4 persone, si sforerà abbondantemente la soglia di 1000 euro. Una situazione che viene denunciata da anni da utenti e Codacons, ma che ha trovato raramente ascolto nei salotti politici, evidentemente poco interessati ai problemi dei comuni mortali.

Fa piacere constatare che quest’anno sia suonata la sveglia e che due politici di lungo corso abbiano preso consapevolezza del problema, come fece lo scorso anno anche Musumeci. Di questo passo, è probabile che tra una decina d’anni qualcuno si accorga anche che in Sicilia non sta rimanendo più nessuno, perchè mentre non la gente comune cercava lavoro o andava a sbattere contro servizi pubblici indegni loro erano in altre faccende affaccendati…