Trapani si veste di Natale con i mercatini e le tradizionali luminarie

Una festa dell’Immacolata straordinaria per Trapani, quella di ieri. L’inaugurazione dei mercatini natalizi si è rivelata un notevole successo con circa 10 mila persone che si sono riversate in strada.

Da Piazza Vittorio Emanuele alla Villa Margherita fino a Piazza Municipio e San Domenico, non sono mancate le iniziative che hanno trovato grande apprezzamento da parte del pubblico. Dalle casette in legno dove poter degustare prelibatezze locali ed acquistare regali in vista del Natale, alla Villa Margherita dove tra il mercatino degli hobbisti, il trenino ATM, le giostre e la casetta di Babbo Natale vi era davvero soltanto l’imbarazzo della scelta.

Inoltre, lo spettacolo del fuoco in Piazza Municipio e le manifestazioni in corso già da due giorni presso il Chiostro e scalinata di San Domenico hanno completato un programma ricco di iniziative.Non di meno, le luminarie affisse in giro per la città continuano ad essere estremamente apprezzate.

Le ultime affissioni avverranno nei prossimi giorni ed è appena il caso di ricordare che il Comune di Trapani, grazie ad un lavoro lungimirante ed organizzato per tempo, è riuscito ad ottenere importanti sponsorizzazioni per sostenere le spese. Ad esempio, proprio per quanto riguarda le luminarie, il 75% delle spese viene finanziato dagli sponsor ATM, Trapani Servizi, City Green Light e Soget ed inoltre, per quanto riguarda il maggior consumo di energia elettrica, non vi sarà nessun aggravio per i trapanesi poiché anche in questo caso uno degli sponsor, City Green Light nello specifico, coprirà le spese. Insomma, un’atmosfera natalizia serena e luminosa che vede un gradimento altissimo anche da fuori città, con numerosi residenti in provincia che proprio ieri hanno trascorso tutta la giornata a Trapani tra mercatini ed eventi sparsi.

«La quarta edizione del Natale Mediterraneo, brand che la nostra amministrazione ha fortemente sostenuto quale elemento identificativo presente e futuro e che ci auguriamo possa caratterizzare per tantissimi anni le festività natalizie trapanesi – dichiara il sindaco Tranchida – vede davvero numerose iniziative presenti su tutto il territorio cittadino. Dai mercatini alle giostrine, passando per l’animazione con artisti di strada ed intrattenimenti quali concerti con gruppi musicali, zampognari, bande e cori, ogni giorno c’è sempre qualcosa da vedere in città. L’anticipata affissione delle luminarie, che auspichiamo possa spingere sin da subito gli acquisti dei consueti regali di Natale – conclude il primo cittadino – è stata peraltro ampiamente finanziata dagli sponsor che ringrazio per aver creduto nel progetto, ha contribuito a creare quell’atmosfera natalizia tanto cara specialmente ai bambini, ai quali anche quest’anno dedichiamo il Natale. Un particolare ringraziamento – conclude Tranchida – va dunque agli sponsor, ai volontari, alle associazioni, ai collaboratori tutti a cominciare dall’assessore d’Alì al dottor Lele Barbara che, con grande passione, di fatto ci ha consentito di accorciare i tempi e quotidianamente fronteggiare imprevisti».