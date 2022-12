Torna il maltempo in Sicilia, sabato con allerta gialla

Il lungo ponte dell’Immacolata di quest’anno si chiude con un peggioramento delle condizioni meteorologiche in Sicilia. Per la giornata di sabato la Protezione Civile Regionale ha diffuso un bollettino che prevede l’allerta gialla su tutta l’isola. In particolare, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia occidentale e meridionale centrale

Si prevedono, inoltre, venti forti sud occidentali e mari molto mossi, tendenti ad agitati.