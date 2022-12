‘The bad guy’ è la nuova serie tv girata in Sicilia, principalmente in alcune città della Provincia di Trapani, come Marsala.

Lo scorso anno, l’Atrio del Comune, via Garibaldi ed alcune attività commerciali del posto, si erano trasformate in un set all’aperto, con Luigi Lo Cascio protagonista.

Adesso la serie televisiva si può ammirare su Amazon Prime Video. La prima uscita è stata ieri, 8 dicembre. Ma c’è sempre tempo per recuperare tutte le puntate.

Diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, la crime story può vantare un cast d’eccezione, con protagonisti, oltre a Lo Cascio anche Claudia Pandolfi. La serie racconta la storia di un pubblico ministero che, ingiustamente accusato di collusione con la mafia, passa dall’altra parte della barricata.

A realizzare la colonna sonora di ‘The bad guy’, il duo musicale siciliano formato da Dimartino e Colapesce.