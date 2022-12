All’EuroCup di Erice il Team Biondo fa incetta di medaglie

Il 27 novembre scorso,a Ericem si è svolto un altro grande evento sportivo di boxe e kickboxing “EUROCUP2022” organizzato dalla Global Boxing Italia e Martial Kombat Sport Italia.

Un evento con più di 350 iscritti e ricco di emozioni.

A portare la bandiera marsala ci ha pensato il Team Biondo Kickboxing, capitanata dal Maestro Giuseppe Biondo, portando a casa un ricco medagliere di primi e secondi posti con i suoi atleti: Biondo Francesco, Mistretta Giulio, Mannone Lorenzo, Sciacca Giovanvito, Sciacca Vito Cristian, Sciacca Andrea, Calamia Giovanni, Gandolfo Giovanni, Casano Brian, Ottoveggio Marco, Ottoveggio Antonio, Pellegrino Martina, Morsello Flavio, Sciacca Salvatore, Meda Marzia.

“Mi sento orgoglioso di poter portare avanti un Sport completo come la Kickboxing, sia a livello fisico che psicologico, sto vendendo crescere, maturare, migliorare molti dei miei allievi su tanti aspetti – afferma il Maestro Biondo – E a livello agonistico sono soddisfatto di vederli salire con grinta sul tatami o sul ring, mettersi in competizione con tanti ragazzi, vedere i loro sorrisi se salgono al podio ma allo stesso tempo sono fiero di loro se pur non vincendo ritornano in palestra con più determinazione, e voglia di far meglio. Anche in questa occasione ringrazio i genitori per tutti i sacrifici che svolgono quotidianamente, lo staff della Wmkf, e il prof. Biagio Vitrano che rende possibile nel nostro territorio eventi agonistici di questo prestigio”.