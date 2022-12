Eventi Marsala: ad Otium si parla del magazine SUQ

Alla Biblioteca Sociale Ex Libris di OTIUM, al 106 di Via XI maggio, in agenda per il NATALE 2022_HappyBook (la lettura è un esercizio di convivialità) sabato 10 dicembre alle ore 18.00 incontriamo Suq. Unconventional Sicily un magazine_semestrale fondato nel 2017.

Suq è una rivista di ricerca dell’insolito o come gli stessi ideatori la definiscono: “Suq è la Sicilia, quella non raccontata.Comunichiamo la bellezza, il territorio, la cultura. Gli elementi tangibili e intangibili, i simboli, le storie, i contrasti. Scaviamo nel sottosuolo perché ci interessa ciò che è inesplorato, sotterraneo. La zona d’ombra”.

A raccontare questa interessante esperienza editoriale: Francesco Blancato (fondatore di Suq) in dialogo con Marco Mondino (autore di Suq).