Coronavirus nel trapanese: calo di contagi, oltre 1.400 guariti e più ricoveri

Nuovo report settimanale dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato a venerdì 9 dicembre 2022.

Questi i contagi suddivisi tra i 25 Comuni del territorio provinciale: Alcamo 151, Buseto Palizzolo 9, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 67, Castellammare del Golfo 53, Castelvetrano 149, Custonaci 16, Erice 89, Favignana 15, Gibellina 15, Marsala 464, Mazara del Vallo 206, Misiliscemi 24, Paceco 58, Pantelleria 21, Partanna 64, Petrosino 36, Poggioreale 5, Salaparuta 6, Salemi 30, San Vito Lo Capo 3, Santa Ninfa 18, Trapani 342, Valderice 59, Vita 5.

In totale nel trapanese sono 1.916 i positivi attuali, con un calo rispetto a venerdì scorso (-280); sono 788 i decessi (+4) e 152.826 i guariti in totale dall’inizio della pandemia, ovvero 1.472 in più da venerdì scorso ad oggi.

Solo un ricovero in terapia intensiva negli ospedali della Provincia, sono 4 i ricoverati in semi-intensiva, salgono a 31 coloro che si trovano in degenza ordinaria (+4 rispetto alla scorsa settimana) e a 11 quelli che sono in cura nelle Rsa e/o Covid Hotel (+2 rispetto a venerdì scorso).

Questo il dato tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 161 molecolari, 249 test per la ricerca dell’antigene.