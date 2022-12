Concerto Fratelli d’Italia al “Sollima” e prime polemiche dal PD di Marsala

“Apprendiamo dalla stampa dell’ iniziativa del locale Circolo di Fratelli d’Italia tesa ad organizzare un concerto natalizio di beneficienza. Lodevole. Non gradevole appare il gesto dell’Amministrazione Comunale di Marsala di dare in concessione il Teatro Comunale per l’evenienza”. Lo afferma il segretario del Circolo PD di Marsala, Paolo Pace.

Per i democratici, “… piantare una bandiera di un partito in un luogo che testimonia la sacralità della laicità appare, quanto meno, di cattivo gusto e di retriva memoria” ricordando come una raccolta alimentare per le famiglie bisognose è stata avviata nella sede del partito, in via Frisella 76, e non in un teatro comunale.

Ciò, afferma Pace, “… per il rispetto sacro che si deve ai luoghi del bene comune degni di non essere contaminati da simboli di parte. Il teatro è il luogo della rappresentazione per eccellenza. Rappresentazione dell’espressione della creatività, della manifestazione artistica dei bisogni non dichiarati che necessitano di uno spazio universale. Di cittadinanza e non di rappresentanza di una parte politica, seppur a carattere di beneficienza. Nel frattempo ribadiamo la nostra vicinanza a tutte le Associazioni che, a Marsala, sono a servizio dei soggetti più fragili. Sollecitano un bando per aver assegnato uno spazio pubblico dove poter svolgere la propria attività”.