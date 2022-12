A Marsala al via il Natale, resistono alcune problematiche in centro

A Marsala iniziano le festività Natalizie, con l’accensione dell’albero in Piazza della Repubblica, da parte del sindaco Massimo Grillo e della sua Giunta.

Musica in Piazza e la banda per le vie del centro, le attrazioni della Giornata di ieri, in cui si è celebrata l’Immacolata. La processione della Madonna ha chiuso i festeggiamenti.

Ora si attendono i mercatini di Natale in via Garibaldi, una volta pubblicato il bando.

Ma permangono alcune problematiche: per quanto riguarda i divieti nelle vie che intersecano con la centralissima via XI Maggio, ci sono sempre vetture che passano – tranne quelle consentite, ovvero per disabili e residenti – rasenti tra i passanti e gli avventori dei locali; per non parlare dei petardi fatti esplodere in pieno centro vicino le persone e alla presenza delle Forze dell’Ordine. Sarebbe il caso, per il periodo natalizio e in vista del Capodanno, di fare un’ordinanza in tal senso?