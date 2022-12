Mazzara e Agrusa trionfano alla 22ª edizione del Trofeo podistico Garibaldino

Il 24enne marsalese Nicola Mazzara (tesserato per l’Universitas Palermo) e Azzurra Agrusa (Cinque Torri Trapani) sono stati i vincitori della 22ª edizione del “Trofeo podistico Garibaldino”, il cross organizzato dalla Polisportiva Marsala Doc sotto l’egida del Comitato provinciale Fidal che nel Parco dell’ex Salinella è tornato a far registrare una massiccia partecipazione di atleti, come ai “vecchi tempi”.

Mazzara ha vinto a mani basse, impiegando 22 minuti e 10 secondi per percorrere i sei giri di 1.130 metri ciascuno (totale: 6.780 metri). Al secondo posto, staccato di 37 secondi, il mazarese Andrea Bonacasa. A completare il podio è stato Giovanni Battista Castiglione (Number One). Nell’ordine, hanno poi tagliato il traguardo Pietro Paladino (Team Ingargiola), Michele Galfano, atleta di punta della società organizzatrice, e Vincenzo Giangrasso (Lipa Alcamo). Tra le donne, Azzurra Agrusa ha primeggiato con il tempo di 26 minuti e 59 secondi.

Alle sue spalle Carla Grimaudo (Lipa Alcamo) e Florinda Mercadante (Cinque Torri Tp). Nelle rispettive categorie d’età hanno, invece, centrato il primo posto Giovanni Bufalo (AM), Giovanni Battista Castiglione (JM), Luca Cammarata (PM), Nicola Mazzara (SM), la trapanese Antonella Pellegrino (SF), il pacecoto Salvatore Gianquinto (SM35), Azzurra Agrusa (SF35), il trapanese Giovanni Lo Giudice (SM40), Florinda Mercadante (SF40), Vincenzo Giangrasso (SM45), Pietro Paladino (SM50), Carla Grimaudo (SF50), il trapanese Giuseppe Adamo (SM55), la mazarese Maria Adamo (SF55), il salemitano Ignazio Caruccio (SM60), Brigida Sanna (SF60), Michele D’Errico (SM65), Giacomo Ingargiola (SM70), Carlo Monteleone (SM75) e Benedetto Margagliotti (SM80).

Tra gli atleti della Polisportiva Marsala Doc hanno ottenuto ottimi piazzamenti Michele Galfano, che oltre al quinto posto assoluto (con una media di 3 minuti e 32 secondi al km) ha conquistato anche il podio (terzo) nella categoria SM. Da evidenziare, poi, il secondo posto di Edoardo Di Sarno nella SM35, sotto i 4’ al km, il terzo posto di Fabio Sammartano nella SM45, il quinto di Thierry Morgana nella SM50, il quarto di Matilde Rallo nella SF50, il terzo di Silvio Giardina e il quinto di Francesco Croce nella SM55.

Quasi tutti i tesserati della Marsala Doc hanno partecipato alla gara: Enzo Lombardo, Demetrio Rizzo, Damiano Ardagna, Ignazio Cammarata, Giuseppe Mezzapelle, Vincenzo D’Accurso, Gianpaolo Graffeo, Pietro Sciacca, Fabio Pace, Francesco Cernigliaro, Nino Genna, Dario Stracquadanio, Sebastiano Rizzo, Vito D’Errico, Ignazio Abrignani, Agostino Impiccichè, Antonio Vatore, Michele Marino, Vincenzo Contrino, Vincenzo Parisi, Antonello Massimo Cammarata, Antonio Tumbarello, Gianni Sorrentino, Francesco Angileri, Antonino Cusumano, Mimmo Ottoveggio, Enzo Castiglione, Giuseppe Genna, Giuseppe Torre, Antonino Chirco, Antonino Licari, Vincenzo Tramati, Giuseppe Pipitone, Salvatore Panico, Piero Tranchida, Nino Alagna, Roberto Angileri, Giovanni Tranchida, Francesco Petruzzellis, Piero De Vita, Isabella Valenti, Michele Torrente, Roberto Pisciotta e Andrea Greco.

Alla competizione sportiva hanno assistito il sindaco Massimo Grillo – che ha anche premiato Michele D’Errico per i suoi tanti successi a livello nazionale – e l’assessore Giacomo Tumbarello, che ha presenziato a tutte le premiazioni. Al termine, il presidente della Marsala Doc, Filippo Struppa, e il Consiglio direttivo della società sportiva biancazzurra hanno espresso la loro “soddisfazione” per “l’ottima riuscita della manifestazione”.