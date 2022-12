Nasce “Punto Poste Casa & Famiglia” ecco in quali uffici della Provincia di Trapani

Da oggi, in 6 Uffici Postali della Provincia di Trapani è disponibile Punto Poste Casa & Famiglia, un nuovo spazio dove i cittadini possono trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia. Un unico punto di contatto pensato per semplificare e valorizzare la relazione con il cliente.

Nei nuovi Punto Poste Casa & Famiglia saranno disponibili le offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa. Si potrà ad esempio cambiare il piano tariffario sottoscrivendone uno più conveniente o aderire ad un piano telefonico di PosteMobile Casa, disponibile anche nella versione con Fibra ultraveloce con prezzo bloccato e nessun vincolo di durata, oppure attivare, sostituire o ricaricare una SIM.

Sarà possibile sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, richiedere il Libretto di Risparmio Postale e il Buono Fruttifero Postale.

Punto Poste Casa & Famiglia è attualmente disponibile nell’ufficio postale di Trapani, nella sede di corso Piersanti Mattarella e in provincia negli uffici postali di Alcamo, nelle sedi di Piazzetta Giovanni XXII e Corso Gen. Giacomo Dei Medici, a Marsala, nella sede di via Garibaldi, a Castelvetrano, nella sede di via Vittorio Emanuele e a Mazara del Vallo, nella sede di Largo Avv. Alberto Rizzo Marino.